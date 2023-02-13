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Hızır orucu nedir? 2023 yılı Hızır orucu ne zaman?

Hızır peygambere adanan Hızır orucu her yıl miladi takvime göre değişmektedir. Şubat ayının gelmesiyle Hızır orucunun 2023 yılında hangi güne denk geldiği merak ediyor. Peki, Hızır orucu nedir? 2023 yılı Hızır orucu ne zaman?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:44
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Hızır orucu nedir? 2023 yılı Hızır orucu ne zaman?

Hızır orucu nedir? 2023 yılı Hızır orucu ne zaman?
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Alevi inancına göre her yıl Hızır orucu miladi takvime göre belirlenen günlerde tutulmaktadır. 2023 yılı miladi takvime göre Hızı orucu hangi güne denk geleceği araştırılıyor. Peki, Hızır orucu nedir? 2023 yılı Hızır orucu ne zaman?

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır orucu, Hızır Peygambere adanmıştır.

Hızır inancı, zor günlerinde dara düşenlere yardım etmek, dardakinin, zordakinin yardımına koşmak, diğer taraftan da dardakine, zordakine yardımcı olabilmenin koşullarını oluşturmak, dayanışmayı sağlamak için yapılan bir ibadettir.

Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, salı, çarşamba ve perşembe günleri şeklinde tutulur.

2023 HIZIR ORUCU NE ZAMAN?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür.

2023 yılı Hızır orucu 14 – 16 Şubat tarihleri arasında tutulacak.

HIZIR ORUCU GELENEKLERİ NASILDIR?

Hızır orucunda yardımlaşmaya ve sosyal dayanışmaya daha çok önem verilir. Hızır gibi herkesin darlığına ve zor anına yetişmek onun hoşnutluğunu kazanmaktır.

Hızır orucunun sonunda Goud denilen, buğdayın kavrulup öğütüldükten sonra yağ ve şekerin karıştırılmasıyla yapılan bir tür tatlı dağıtılır. 

Hatta genelde şuan fazla uygulanmasa bile geçerliliği devam eden bir uygulama vardır ki o da şu şekildedir: Hızır orucu tutan kimse oruç sonunda Goud yapar ve kimsenin girmediği, göremeyeceği bir yere saklar ve yatar. Sabah kalktığında goudun üzerinde bir el işareti veya herhangi bir iz varsa, Hızır oraya uğramış ve tuttuğu oruç ile dileklerinin kabul edileceğine dair bir işaret bırakmıştır.

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