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''Şehit mezarları hazırlanıyor'' paylaşımı yapan bakın kim çıktı? AKP'li idi elektrik zamlarından sonra AKP karşı oldu

Sosyal medyada gündem olan 'şehitlikte toplu mezar kazıldı' iddiasını içeren videoyu kimin paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:51
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:47
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Hızlı AKP'liyken elektrik zamlarından sonra muhalif olmuştu. Şehit mezarları hazırlanıyor paylaşımı yapan bakın kim çıktı?

''Şehit mezarları hazırlanıyor'' paylaşımı yapan bakın kim çıktı? AKP'li idi elektrik zamlarından sonra AKP karşı oldu
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Gaziantep'te yer alan 'şehitlikte toplu mezar kazıldığı iddiası' içeren video sosyal medyaya bomba gibi oturmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise, görüntülerin çok paylaşılması üzerine açıklamada bulundu. 

''RUTİN BİR UYGULAMA''

Belediye, açıklamasında bunun "rutin bir uygulama olduğu” vurgularken videodaki iddiaların ise asılsız olduğunu ifade etti.

Söz konusu iddiayı paylaşan kişinin ise daha önce, “Ahmet Tavukoğlu, Ali Balcan, Meral Arkasışeker, kime batarsa batsın, hepiniz şerefsizsiniz” diyerek videosu viral olan AKP’yi destekleyen vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Açıklama şu şekilde:

"9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

- Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur.

- Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır.

- Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız."

Kaynak: ODATV

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Atillahan
10.09.2022 15:09
komplo teorisyenleri is basinda yine...arkadaslar hangi mezarliga giderseniz bunlar yapiliyor ilcelerde bile var. daha once dikkat etmediyseniz ilginc geliyor olabilir ama 84 milyonluk ulkede lazim.  
 
Abbas
10.09.2022 14:03
Vallahi şehitler gizleniyor da olabiliyor, bu ülkede olmaz denen her şey oldu  
 
Soru yorum
10.09.2022 13:33
Adam şehitlik diyor, açıklama ise rutin mezarlık uygulaması üzerine, video yu durdurup saymadım eğer şehitlikse kış boyu antebe 40-50 şehit geleceğini mi yada geçmiş yıllarda bu kadar şehit mi geliyor  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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