Hızlı çalışan değil zamanında çalışan kazanıyor... Uzmanlar anlatıyor...

Günümüz iş dünyasında hız, başarı için en önemli kriterlerden biri olarak görülse de, uzmanlar bunun yanıltıcı olabileceğini vurguladı.

Hızlı çalışmak, işleri çabucak bitirmek anlamına gelse de, verimlilik ve sonuç odaklılık açısından "zamanında çalışma" kavramının daha kritik olduğu belirtildi.

Harvard Üniversitesi İş Yönetimi Profesörü Dr. Richard Taylor, “Hızlı çalışmak genellikle hata yapma riskini artırır. Önemli olan, bir işi ne kadar hızlı yaptığınız değil, doğru zamanda ve doğru şekilde tamamlamanızdır” diyerek zamanlama ve planlamanın önemine dikkat çekiyor.

HIZLI ÇALIŞMANIN RİSKLERİ

Uzmanlara göre hızlı çalışmanın doğurabileceği sorunlar şu şekilde sıralanıyor:

1. Hata Oranının Artması: Hızlı karar alma süreci, dikkat eksikliğine ve hatalara yol açabilir.

2. Yüzeysel Çözüm Üretimi: İşleri yetiştirme telaşı, daha derin ve etkili çözümler üretme şansını azaltır.

3. Tükenmişlik Sendromu: Sürekli hızlı bir tempoda çalışmak, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa neden olabilir.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, hızlı çalışmanın kısa vadeli kazançlar sağlasa da, uzun vadede verimliliği ve yaratıcılığı azalttığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Laura Stevenson, "Hız, sürdürülebilir başarı için bir ölçüt değildir. Planlama ve doğru zamanlama, iş hayatında kalıcı başarıyı getirir" diyor.

ZAMANINDA ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI

Verimlilik Danışmanı Dr. Ayşe Özgür, zamanında çalışmanın sadece iş hayatında değil, günlük hayatta da başarıyı artırdığını belirtti:

“Zamanında çalışmak, görevleri öncelik sırasına koyarak hem bireyin hem de kurumların daha etkili olmasını sağlar. Ayrıca, çalışanların üzerindeki stres yükünü azaltır.”

NASIL ZAMANINDA ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, zamanında çalışmak için şu önerilerde bulunuyor:

-Planlama Yapın: Günlük ve haftalık hedeflerinizi belirleyerek işlerinizi önceliklendirin.

-Zaman Yönetimi Tekniklerini Kullanın: Pomodoro tekniği gibi yöntemler, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

-Ara Vermeyi Unutmayın: Molalar, odaklanmayı artırır ve daha etkili bir çalışma ortamı sağlar.

DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİĞİ HIZ ALGISI

Psikolog Dr. Mehmet Karaca, dijital çağda hızın bir baskı unsuru haline geldiğini ifade etti:

“Anlık geri bildirimler ve hızlı sonuç alma beklentisi, çalışanlarda sürekli bir acelecilik hissi yaratıyor. Ancak bu durum, işlerin derinlemesine düşünülmesini ve uzun vadeli çözümler üretilmesini zorlaştırıyor.”

HEDEF HIZ DEĞİL, DOĞRU ZAMANLAMA OLMALI

Uzmanlar, başarıya ulaşmanın yolunun hızdan değil, planlama ve zamanlamadan geçtiğini vurguladı.

Dr. Richard Taylor’ın da dediği gibi, hızlı olmak yerine, doğru zamanda doğru adımları atan bireyler ve kurumlar uzun vadede daha kazançlı çıktı.