Hızlı kilo aldıran besinler neler? Uzmanlar anlatıyor...

Hızla kilo almak isteyenler için doğru besinleri seçmek, sağlıklı bir şekilde kilo almanın anahtarı olmasıyla dikkat çekti. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, alınan kiloların sağlıklı ve dengeli bir şekilde gerçekleşmesiyle öne çıktı.

Uzmanlar, kilo aldıran besinlerin yanı sıra, bu besinlerin nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda da önemli önerilerde bulundu.

KIRMIZI ET

Kırmızı et, yüksek protein içeriği sayesinde kas kütlesini artırmada etkili olmasıyla dikkat çekti.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Kırmızı et, kas gelişimini destekleyen temel amino asitler açısından zengindir. Haftada birkaç kez tüketilmesi, sağlıklı kilo alımını destekler" dedi.

DOĞAL FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi, yüksek kalori ve protein içeriği ile kilo almak isteyenler için ideal bir besin olmasıyla dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lisa Mosconi, "Fıstık ezmesi, sağlıklı yağlar ve proteinler açısından zengindir. Günde bir-iki kaşık tüketmek, kalori alımını artırır" şeklinde açıkladı.

TAM YAĞLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Tam yağlı süt ve süt ürünleri, yüksek kalori ve besin değeri ile kilo almayı kolaylaştırmasıyla dikkat çekti.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Weaver, "Tam yağlı süt, kalsiyum ve D vitamini gibi önemli besin maddeleri içerir. Bu da kemik sağlığını korurken kilo alımını destekler" dedi.

TAM TAHILLI EKMEKLER

Tam tahıllı ekmekler, uzun süreli enerji kaynağı olarak kilo alımını desteklediğinin altı çizdi.

Londra Üniversitesi'nden Dr. Peter Hudomiet, "Tam tahıllı ekmekler, lif ve kompleks karbonhidratlar açısından zengindir. Bu da sindirimi düzenler ve kalori alımını artırır" ifadelerini kullandı.

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler, yüksek kalori ve sağlıklı yağ içeriği ile kilo almak isteyenler için mükemmel bir atıştırmalık olmasıyla dikkat çekti.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Laura Carstensen, "Fındık, badem ve ceviz gibi kuru yemişler, omega-3 yağ asitleri ve proteinler açısından zengindir. Günde bir avuç tüketmek, sağlıklı kilo alımını destekler" dedi.

PATATES

Patates, yüksek karbonhidrat içeriği ile kilo alımını hızlandırmasıyla gündem oldu.

Kaliforniya merkezli RAND Corporation tarafından yapılan bir araştırma, patatesin sağlıklı kilo alımını desteklediğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Emily Osterholm, "Patates, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Düzenli tüketimi, kalori alımını artırır" dedi.

Uzmanlar, sağlıklı kilo alımı için dengeli ve besleyici bir diyetin önemini vurguladı.

Kırmızı et, fıstık ezmesi, tam yağlı süt ürünleri, tam tahıllı ekmekler, kuru yemişler ve patates gibi besinler, sağlıklı kilo alımını desteklediği ifade edildi. Bu besinlerin düzenli tüketimi, yalnızca kilo alımını değil, genel sağlığı da olumlu yönde etkileyebileceğinin altı çizildi.