Hızlı kilo verdiren diyetler öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son yıllarda hızla yayılan ve kısa sürede kilo kaybı vaat eden diyetler, uzmanların ciddi uyarılarına rağmen popülaritesini sürdürdü. Ancak bu diyetlerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikeleri, bilim dünyasını ve tıp camiasını harekete geçirdi.

Uluslararası bilimsel araştırmalar ve alanında uzman isimlerin açıklamaları, hızlı kilo kaybının ölümcül sonuçlar doğurabileceği tezini güçlendirdi.

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, bu konuda net bir duruş sergiledi.

Willett, "Aşırı kalori kısıtlamasına dayanan diyetler, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan besin maddelerinden mahrum kalmasına neden olur. Bu durum, kalp ritim bozuklukları, kas kaybı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunları tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

Willett ayrıca, bu diyetlerin genellikle sürdürülebilir olmadığını ve kilo verme sürecinin ardından daha hızlı kilo alımına yol açan bir 'yoyo etkisi' oluşturduğunu vurguladı.

Benzer şekilde, İngiltere'deki Kraliyet Koleji'nden metabolizma uzmanı Prof. Dame Linda Partridge, aşırı düşük kalorili diyetlerin hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırabileceğine dair önemli bulgulara işaret etti. Prof. Partridge, "Vücut, ani ve şiddetli bir besin kıtlığı algıladığında, metabolizmasını yavaşlatarak hayatta kalma moduna geçer. Bu durum, uzun vadede hücre hasarını artırabilir ve kronik hastalık riskini yükseltebilir" dedi.

Hızlı kilo verdiren diyetlerin neden olduğu bir diğer önemli risk ise elektrolit dengesizlikleri oldu.

Johns Hopkins Hastanesi'nden kardiyolog Dr. Erin Michos, özellikle sıvı ve karbonhidrat alımını büyük ölçüde kısıtlayan diyetlerin potasyum ve sodyum seviyelerini tehlikeli derecede düşürebileceğini belirtti. Dr. Michos, "Bu durum, ani kalp durmasına veya ölümcül aritmiye neden olabilir. Özellikle altta yatan kalp rahatsızlıkları olan kişiler için bu diyetler ölümcül bir risk taşıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Bilim dünyası ve tıp uzmanları, hızlı kilo kaybetme vaadinin ardındaki tehlikeleri sürekli olarak dile getirdi.

Kalıcı ve sağlıklı kilo kaybı için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve bir sağlık profesyonelinin rehberliğinde ilerlemenin en güvenli yol olduğu, uluslararası otoriteler tarafından ısrarla vurgulandı.

Anlık başarıların cazibesi, uzun vadeli sağlık risklerinin gölgesinde kaldı.