16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hızlı kilo vermek mümkün mü

Yağlarınızdan hızlıca kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. İşte ayrıntılı bilgiler

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 18:00
Takip Et

Hızlı kilo vermek mümkün mü

Hızlı kilo vermek mümkün mü
+
Aa
-

Tatlı kriziniz tuttuğunda veya canınız tatlı çektiğinde tek alternatif ürün çikolata gibi düşünmeyin ve üzüm tüketin. Çünkü üzüm en sağlıklı çözüm önerisidir ve zayıflamanıza yardımcı olur.

Karpuz, çoğunluğu su ile kaplı bir meyve türümüzdür. Bu nedenle karnınızı tok tutacağı için sadece karpuzla bile öğün atlatabilirsiniz. Karpuz sindirim kolaylaştırıcıdır, bundan dolayı zayıflamanıza yardımcı olacak meyvelerden biridir.

Yumurtanın beyazında protein bulunur,tok tutar ve idrar söktürücüdür, kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.

Ara öğün olarak abur cubur tüketmek yağ oluşumunun en büyük yardımcısıdır o yüzden sağlıklı ara öğünler tüketin. Bir insan için günde alabilecek en fazla kalori sayısı 2000’dir. Eğer bundan daha fazla aldığınızı düşünüyorsanız veya aldıysanız biberiye ve yeşil çay tüketin.. 2 bardak biberiye çayı 100 kalori, yeşil çay ile de 150 kalori yakabilirsiniz.

Kilo karşıtı olanlardan biriside limon suyudur. Bir bardak suyun içine yarım limon suyu koyun ve için. Tüm bunların yanı sıra yapacağınız egzersizler % 30 oranında yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

Kereviz de kilo vermenizde yardımcı bir etkendir. Kereviz kürleri size yağ yaktıracaktır. Çiğ olarak tüketilmesinde fayda vardır.

Muz da tüketebilirsiniz. Tok tutacaktır, potasyum, protein bakımından zengin bir meyve.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.