Hızlı kilo vermek mümkün mü

Tatlı kriziniz tuttuğunda veya canınız tatlı çektiğinde tek alternatif ürün çikolata gibi düşünmeyin ve üzüm tüketin. Çünkü üzüm en sağlıklı çözüm önerisidir ve zayıflamanıza yardımcı olur.



Karpuz, çoğunluğu su ile kaplı bir meyve türümüzdür. Bu nedenle karnınızı tok tutacağı için sadece karpuzla bile öğün atlatabilirsiniz. Karpuz sindirim kolaylaştırıcıdır, bundan dolayı zayıflamanıza yardımcı olacak meyvelerden biridir.



Yumurtanın beyazında protein bulunur,tok tutar ve idrar söktürücüdür, kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.

Ara öğün olarak abur cubur tüketmek yağ oluşumunun en büyük yardımcısıdır o yüzden sağlıklı ara öğünler tüketin. Bir insan için günde alabilecek en fazla kalori sayısı 2000’dir. Eğer bundan daha fazla aldığınızı düşünüyorsanız veya aldıysanız biberiye ve yeşil çay tüketin.. 2 bardak biberiye çayı 100 kalori, yeşil çay ile de 150 kalori yakabilirsiniz.

Kilo karşıtı olanlardan biriside limon suyudur. Bir bardak suyun içine yarım limon suyu koyun ve için. Tüm bunların yanı sıra yapacağınız egzersizler % 30 oranında yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

Kereviz de kilo vermenizde yardımcı bir etkendir. Kereviz kürleri size yağ yaktıracaktır. Çiğ olarak tüketilmesinde fayda vardır.

Muz da tüketebilirsiniz. Tok tutacaktır, potasyum, protein bakımından zengin bir meyve.