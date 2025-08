‘Hızlı On’ artık Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulamasında

"Jet hızında oyna, heyecanı katla" sloganıyla oyunseverlere sunulan Hızlı On'da oyuncular en az 1 en çok 10 adet sayı seçebiliyor ve bildikleri sayı adedine bağlı olarak kazanacakları tutarı öngörebiliyor. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On'da oyuncular tahmin ettikleri sayıdan daha az bilirlerse de kazanabiliyor. Oyuncular hem kolonlarda oynayacakları numara adedini hem de oynadıkları kolonlar için yatıracakları tutarı kendileri seçebiliyor. 20 TL, 30 TL, 50 TL, 100 TL ya da 500 TL olarak belirlenen kolon tutarları, oynanan tüm kolonlar için geçerli oluyor. Ayrıca, "Çoklu Çekiliş" seçeneği işaretlenerek 2, 5,10 ya da 20 olmak üzere birden fazla çekilişe de katılınabilir.

BÜYÜK İKRAMİYE 25 MİLYON TL

Hızlı On'un kazandıracağı en yüksek ikramiye tutarı 25 milyon TL. 37 farklı ikramiye kategorisi bulunan Hızlı On'da, 9 ya da 10 sayı seçilerek oynanan kolonlarda, hiç sayı bilinmemesi durumunda bile ikramiye kazanılıyor.

'HIZLI ON, YOĞUNLUK SAATLERİMİZİ DEĞİŞTİRDİ'

Esenyurt'ta 10 yıldır şans oyunları bayi işleten Kenan Güngördü, "10 yıldır bu işi yapıyoruz. Hızlı On yeni gelen bir oyun, şu an talep gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Müşterilerimiz oyunlara karşı çok heyecan duyuyor. Biz de heyecanlıyız. Müşterilerimiz güzel ikramiyeler kazanıyorlar, biz de müşterilerimiz kazandığı için mutlu oluyoruz. 25 milyon TL büyük ikramiye var. Gayet güzel bir para. Hafta sonları gün boyunca daha yoğun oluyoruz. Hafta içi ise akşam iş çıkış saatinden 10'a kadar devam ediyor. Hızlı On ile bu yoğunluk saatlerimiz gün içerisinde değişkenlik göstermeye başladı. Çünkü her 5 dakikada bir çekiliş oluyor ve bu yoğunluk saatlerimizi değiştirmeye başladı" dedi.

'İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI HEP VAR'

Hızlı On'un çok farklı bir oyun olduğunu belirten Güngördü, "Yeni bir oyun, Türkiye tarihinde bir ilk. Müşteri 10 rakam içerisinden ister 3 ister 5 rakam seçip istediği kadar tutar yatırarak, kendi kazancını belirleyebiliyor. Hızlı On'un farklı ve güzel bir yanı var. Müşteri 9 veya 10 rakam seçtiğinde hiç rakam tutturamasa bile ikramiye kazanma şansını yakalayabiliyor. Hızlı On'da aynı zamanda çoklu çekiliş şansımız da var. Müşterilerimiz eğer isterse kuponun üzerinde 2 çekiliş, 5 çekiliş, 10 çekiliş olarak işaretleyip tek seferde 2 ya da 3 kerelik oyun oynamış olabiliyor. Bu da müşterilerimiz için bir avantaj. Hızlı On aynı zamanda online'da da oynanabiliyor. Yalnız kupon doldurmayı seven müşterilerimiz genelde bayileri tercih ediyor. Hızlı On, online'da da bayide de çok yoğun bir şekilde talep görüyor. Biz de müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 5 dakikada bir çekiliş gerçekleştiriliyor. Müşteri online'da da oynasa, bayide de oynasa çekiliş sonucunu çok hızlı bir şekilde öğreniyor ve oynayabiliyor. Bu da müşteriler için bir tercih sebebi oluyor" dedi.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKARSA DÜNYAYI GEZECEĞİM'

Bayiye gelen oyunseverlerden Hasan Şahin, "Güzel bir oyun, birçok dalı var. 10'a kadar sayı yazabiliyorsunuz. Hatta hiç rakam tutturamazsanız dahi ikramiye kazanabiliyorsunuz. Rakamları kendiniz bütçenize göre belirleyerek oynuyorsunuz. Tutturursak mutlu oluyoruz. 25 milyon TL bana çıkarsa Türkiye'yi gezeceğim. Ardından de dünyayı gezmek istiyorum. Günümüz şartlarında 25 milyon lira çok iyi bir para, bana çıkmasını isterim" diye konuştu.

'25 MİLYON TL ÇOK İYİ BİR İKRAMİYE'

Oyun oynayanlardan Mehmet Ali Tunç ise "Genelde Çılgın Sayısal veya Süper Loto oynuyorum. Daha önce en fazla 4 bildim. Hızlı On'u ben merak ettim, şimdi hemen oynayacağım. 25 milyon TL iyi para. Büyük ikramiye bana çıksaydı açıkçası mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKARSA GEZECEĞİM'

Hüseyin Yılmaz da "Hızlı On oynuyorum. On numaradan oluşan kutucukları 5-10 rakam yazarak tutturmaya çalışıyorum. Daha önce tutturdum ama ufak bir miktardı. 25 milyon TL büyük ikramiye bana çıkarsa, bu yaştan sonra gezip tozarak değerlendiririm" dedi.