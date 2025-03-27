Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy’de yaşanan bir trafik kazası facianın eşiğinden dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği yerinden sökülerek araçla birlikte metrelerce sürüklendi.

Kaza, Atatürk Havalimanı Yeni Havalimanı Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 DV 0329 plakalı hafif ticari araç caddede seyir halindeyken sürücüsü Osman Öztürk direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yerinden sökülerek araçla birlikte metrelerce sürüklendi. Araç bir süre daha ilerleyip duvara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Osman Öztürk'ü ambulans ile hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken elektrik ve itfaiye ekipleri araçta asılı kalan direği vinç yardımı ile ayırarak indirdi.

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi

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