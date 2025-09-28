Hızlı sürücü başka otomobile çarptı kaçtı

Kaza 03.30 civarında Sultangazi Tem Otoyolu Edirne yönünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hız yapan Maserati marka araç Ö.Ö.(22) yönetimindeki Seat marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Seat marka araç kontrolden çıkarak otoyolda savruldu. Kaza sonrası alkollü olduğu öne sürülen Maserati sürücüsü olay yerinden kaçtı. Otoyolda savrulduktan sonra durabilen Seat marka aracın sürücüsü Ö.Ö.'nün omzunun çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü şekilde sağlarken, iki şerit trafiğe kapatıldı. Yaralı Ö.Ö. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yola saçılan araç parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi. Aşırı hız yapan ve kazaya yol açan aracın motoru ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutuldu.