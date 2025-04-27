Hızlı tren hattı inşaatında kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hızlı tren hattı inşaatında kaza: Çok sayıda yaralı var

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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