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Tren hattından 20 ton demir çalındı

Kahramanmaraş'ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demiri tünel inşaatını kullanarak çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Gaziantep'te yakalandı. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:02
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Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı

Tren hattından 20 ton demir çalındı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaat alanlarından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı.

Jandarma ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan YHT inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demir çalan 3 şüpheli, çaldıkları demirleri tırlara yükleyip YHT inşaatı tünellerini kullanarak kaçırmaya çalıştı.

YHT inşaatından tünelleri kullanarak 100 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliler, jandarmanın yaptığı operasyonla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çaldıkları demirlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın adli makamların koordinesiyle çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. (İHA)
 

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