Hızlı tren tünel inşaatındaki kazadan 11 gün sonra acı haber

Olay, 28 Şubat'ta Ankara-İstanbul hızlı tren hattı inşaatında meydana geldi. Karaçam mevkiinde bulunan ve çalışmaların devam ettiği tünel inşaatında Metin Kuyumcu (42) ile birlikte bir işçi yaklaşık 10 metre yükseklikteki alandan yere düştü. Ağır yaralanan Kuyumcu ile diğer işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 gündür yaşam mücadelesi süren Kuyumcu'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden Metin Kuyumcu'nun memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.