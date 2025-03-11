Hızlı tren tünel inşaatındaki kazadan 11 gün sonra acı haber

Kaynak: İHA
Hızlı tren tünel inşaatındaki kazadan 11 gün sonra acı haber

Sakarya'da hızlı tren hattında yapımı devam eden tünelde geçirdiği iş kazasında yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Şubat'ta Ankara-İstanbul hızlı tren hattı inşaatında meydana geldi. Karaçam mevkiinde bulunan ve çalışmaların devam ettiği tünel inşaatında Metin Kuyumcu (42) ile birlikte bir işçi yaklaşık 10 metre yükseklikteki alandan yere düştü. Ağır yaralanan Kuyumcu ile diğer işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 gündür yaşam mücadelesi süren Kuyumcu'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden Metin Kuyumcu'nun memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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