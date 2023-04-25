Hızlıca ve sağlıklı kilo verdiren gıdalar hangileri?

Yulaf Yulaf ve yulaf ezmesi, içerdiği yüksek oranda lif sayesinde uzun zaman tokluk hissi veriyor. En iyi faydayı sabah kahvaltılarında tüketildiğinde sağlıyor.

Sebze çorbası Sebze çorbaları, kremalı olanlar hariç, düşük kalorileri ve mideyi doldurarak açlık hissini hemen bastırdığı için başlangıç olarak ya da hafif bir yemek olarak tercih edilebilir.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, baklagil tüketiminin bağırsaktan ‘kolesistokinin’ salgılamasını artırdırığını gösteriyor. Bu ‘kolesistokinin’ maddesi iştahı azaltıyor. Fasulye, barbunya bakla gibi baklagiller, kan şekerini az miktarda yükseltiyor, vücuda bitkisel protein ve bağırsaklarınızın ihtiyaç duyduğu lifleri sağlıyor.

Yumurtanın tümüne yakını protein, bu nedenle önemli ölçüde tokluk hissi veriyor. İki ince dilim, esmek ekmek, az miktarda yağsız peynir ve bir adet haşlanmış yumurta ile yapacağınız kahvaltı gün boyu daha tok hissetmenizi sağlıyor.

Ayva, elma, armut Armut, ayva, elma Bu üç meyvede bol miktarda lif var. Özellikle şekerinizi ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olan ve ‘pektin’ adı verilen eriyebilen lifleri içermeleri, bu meyveleri tüketmeye yararlı hale getiriyor. Öğün aralarında tüketilince tok hissetmenizi sağlıyor.

Zeytinyağı Sızma zeytinyağının içindeki omega 6 yağ asitleri, kalori yakmanızı kolaylaştırıyor. Bu nedenle günde bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı tüketmek faydalı.

Tarçın Bir öğünde bir çay kaşığının dörtte biri kadar tarçın tüketmek yemek sonrası insülin artışını engelliyor, çabuk acıkmamanızı sağlıyor.

Sirke Sirke midenin boşalmasını yavaşlatarak hem daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor, hem de daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor.

Kırmızı Düzenli olarak acı kırmızı biber tüketmek, iştahınızı kontrol etmeye yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırma, kahvaltıda acı biber yiyenlerin öğle yemeğinde daha az yedikleri ortaya çıktı.

Greyfurt Yemekten önce yarım greyfurt yiyerek ya da bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içerek başka bir önlem almadan üç ayda 1.5 kilo verilebildiği ortaya çıktı. Greyfurtun içindeki fitokimyasallar insülin seviyelerini düşürerek iştahı azaltıyor.

Salatalık Vitamin A, C ve bir miktar lif içeren salatalık aynı zamanda düşük kalorili bir yiyecek. Atıştırmalık tüketilmesi tavsiye ediliyor.