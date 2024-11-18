Hizmet üretim endeksi Eylül'de sabit kaldı

Kaynak: ANKA
Hizmet üretim endeksi Eylül'de sabit kaldı

TÜİK'in Eylül ayı verilerine göre Türkiye'de hizmet üretim endeksi bir önceki yıl ile aynı kaldı: Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayına ait hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, hizmet üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi. Eylül ayında konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi ve iletişim hizmetleri gibi bazı sektörler artış gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri ile idari destek hizmetlerinde düşüş yaşandı.

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu artışa rağmen, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 oranında artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri ile gayrimenkul hizmetlerinde azalma görüldü.

Sektör bazında detaylara bakıldığında; gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 oranında artış gösterdi. Ancak, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yaşanan yüzde 3,2’lik azalma dikkat çekti. Bu durum, sektördeki bazı olumsuz gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

TÜİK uzmanları, hizmet üretim endeksindeki bu dalgalanmaların ekonomik durumu yansıttığını ve sektörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin önemini vurguladı. Yetkililer, en kısa zamanda daha sağlam bir büyüme sağlanabilmesi için ilgili sektörlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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