Hizmet üretimi fiyatları bir yılda yüzde 37,15 arttı: İşte artışın en çok olduğu alanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,82 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti.