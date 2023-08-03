Hizmetçisine babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Yıllarca öz kızına hizmetçilik yaptırdı

Manisalı işadamı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Üzmez’in Kalbiye Sağlam’ın babası olduğu DNA testiyle belgelendi. Sağlam, 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu.

Hizmetçisine babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Yıllarca öz kızına hizmetçilik yaptırdı

Benzerine ancak filmlerde rastlanacak sıra dışı hayat öyküsü 1950’li yıllarda Manisa’da tuğa fabrikası bulunan Hasan Üzmez’in oğlu Niyazi Üzmez ile Ümit Etyüzen arasında yaşanan aşkla başladı. O dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez’den hamile kaldı.

Ümit Etyüzen apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya bebeği başta istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği ere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya’nın nüfusuna kaydettirdi.

"BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN"

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, “Bu gerçeği kimseye anlatmayın” diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen’e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Etyüzen, çay, temizlik işlerinde resmi nikahlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı. Hasan Üzmez’in oğlu Niyazi Üzmez’e “Çocuğunun annesi bu kadına bir ev yap” demesi üzerine Niyazi Üzmez, iddiaya göre 60 metrekare bir arsa aldı fakat evi yapmaları için fabrikasından bir tuğla bile vermedi.

Zaman içerisinde büyüyen genç kız olan Kalbiye Sağlam da tıpkı annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşında iken evlendirilip Manisa’ya gelin gitti. Ancak Kalbiye 28 yaşındayken eşi vefat edince 2 çocuğuyla birlikte dul kaldı. Kalbiye, uzaktan akrabası bildiği ve “dayı” dediği Niyazi Üzmez’in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez’in Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkanında, yazın Çeşme’deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye’nin annesi Ümit Etyüzen, 1996’da 66 yaşındayken hayatını kaybetti.

GERÇEĞİ SONUNDA İTİRAF ETTİ

Resmi nikahlı eşi İnci Üzmez’den 3 çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayıs ayında Turgutlu’daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin “Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor” dediği Kalbiye’ye gözleri dolarak gerçeği itiraf etti. Kalbiye “dayı” dediği Niyazi Üzmez’in gerçek babası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

DNA TESTİ YÜZDE 99.99 UYUŞTU

Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi’nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken 20 Şubat’ta işadamı Niyazi Üzmez 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez’in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen’in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 Niyazi Üzmez’in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi’ne gönderildi.

Kalbiye Sağlam’ın avukatı Varol Turbay, “Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu büyük bir travma. Çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. 2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek, geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hastabakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o Niyazi Üzmez’in ramazanda verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştır” dedi.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak Magazin
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi Güncel
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı Dünya
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı Magazin
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı Güncel
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı