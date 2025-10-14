Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Efe'nin savunması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi eleştirmesi üzerine Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı müdahale etmek istedi.

Tartışma sırasında Kabadayı tarafında bulunan cüppesiz bir kişi elini masaya vurarak sandalye fırlatmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik üzerine ara verilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında yaptığı savunma nedeniyle yine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın ikinci duruşması, Ankara 32. Asliye CEza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Nurullah Efe, avukatları, partililer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı katıldı.

Hakim, Efe'nin savunmasının alınması amacıyla SEGBİS kaydının açılmasına karar verdi. Savunmasında Efe, AK Parti iktidarının Cumhuriyet'e düşman olduğunu ileri sürerek, "Biz, dünyanın en haklı ve en meşru davasını savunuyoruz. Mücadelemiz, tüm insanlığın kurtuluşu, ülkemizin tam bağımsızlığı ve laik cumhuriyet için" ifadelerini kullandı.

"TIPIŞ TIPIŞ ÖCALAN'IN AYAĞINA GİDECEKLER"

Efe, iktidarın Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) hayata geçirmek için çaba gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu iktidar, Irak, Libya, Suriye parçalanırken ellerinden geleni yaptılar. Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. BOP’un Türkiye ayağını uygulayacaklar. Şimdi Öcalan’ın emrine girdiler. Meclis’teki komisyon açıkça ‘BOP Komisyonu’dur. Onlar bunu barış, kardeşlik diye maskelemeye çalışıyorlar. Acaba Öcalan’ın ayağına kim gidecek diye onu seçecekler. Öcalan, ‘O komisyon buraya gelecek, yoksa cehennemi yaşarlar’ dedi. Tıpış tıpış ayağına gidecekler. Öcalan bunlara ayar çekecek. Öcalan’a sığınarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar ama artık yolun sonuna geldiler. Hiçbir şey onları ayakta tutamaz. Onlar buraya gelecekler; emri sadece hukuktan ve vicdanından alan, bağımsız ve tarafsız savcı ve yargıçlardan oluşan mahkemelerin huzuruna çıkacaklar. Belki biz göremeyeceğiz ama gençler bunu görecek."

DURUŞMADA ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Yanında getirdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını mahkeme heyetine gösteren Efe, "Biz bu Alfa kurdun temsilcileriyiz, onun adına buradayız, onun adına savaşıyoruz. İktidar ne yazık ki sizleri esir aldı, görevinizi yapamıyorsunuz. Onun buyruğu altındasınız. O yüzden sizlere acıyorum. Bizi cezalandırmaya çalışıyorsunuz. 12 Eylül faşist diktatörlükleri bizi idamla yargılarken biz korkmadık, bundan mı korkacağız" dedi.

Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının olmadığını ileri sürerek, "Türkiye'de meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur. Onun attığı tüm imzalar yok hükmündedir. Şuraya Tayyip'in resmi ve gerçek bir diplomasını ortaya koyun ben 'hiçbir savunma yapmadan, vereceğiniz her ceza kabulümdür' deyip çıkıp gideceğim. O bakımdan diploması olmayan birine hakaret ettiğim savıyla beni yargılamaya kalkıyorsunuz" diye konuştu.

DURUŞMADA TARTIŞMA YAŞANDI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi görüşmesinde arka planda yer alan haritanın kasıtlı mesaj içerdiğini ifade eden Efe, "Bu Hatay'ı bize vereceksiniz mesajıdır. İktidardan gık diyen var mı" diye sordu.

Öte yandan Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi eleştirdiği sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Kabadayı müdahale etmeye çalıştı. Efe ise avukat Kabadayı'ya, "Söz kesme" diyerek tepki gösterdi.

Tartışma sırasında müşteki tarafında bulunan cüppesiz bir kişi elini masaya vurarak sandalye fırlatmaya çalıştı. Bu esnada mahkeme salonuna polis girdi. Yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi. Aranın ardından hakim, SEGBİS sisteminin arızalandığını belirterek duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi.

"ENİNDE SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ"

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Eninde sonunda kuvayi milliyeci atalarımız gibi son çarpışmayı yine biz kazanacağız. Emperyalist efendileriyle birlikte bunlara bir kez daha hezimet yaşatacağız. Umutsuzluk ve karamsarlık yok arkadaşlar, biz Alfa kurt Mustafa Kemaller'in ve silah arkadaşlarının torunlarıyız, onların davasını devam ettiriyoruz. Bütün amacımız, ülkemizin tam bağımsızlığı ve halkımızın mutluluğu. Eninde sonunda bunu gerçekleştireceğiz" dedi.