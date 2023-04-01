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HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

HKP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol ticareti nedeniyle Türkiye’nin Uluslararası Tahkim tarafından tazminata mahkum edilmesini yargıya taşıdı. HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Powertrans şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:27
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HKP'den Erdoğan'a suç duyurusu

HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu
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Editör: Özlem Kıral

Irak merkezi hükümeti, Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Türkiye üzerinden izinsiz petrol sattığını belirterek uluslararası tahkime dava açmıştı. Mahkeme, Türkiye’nin 1.4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. IKBY de Türkiye’ye petrol akışını durdurdu. Enerji Bakanlığı cezanın ödeneceğini duyurmuştu. Petrolü taşıyan şirket PowerTrans’ın sahiplerinin arasında ise Berat Albayrak’ın olduğu iddia edilmişti.

HKP avukatları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları; Berat Albayrak ve Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Powertrans Petrol ve Enerji Tic. A.Ş. yetkilileri ve ortakları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 10 AĞIR SUÇLAMA

HKP avukatları dilekçede yer alan isimlerin, “görevi kötüye kullanma”, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “kamu görevlisinin ticareti”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “fiyatları etkileme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçlarını işlediklerini iddia etti. Öte yandan dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açıklaması talep edildi.

“KANUNSUZLUKLARIN PEŞİNDEYİZ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, özetle şunları kaydetti:

“Devlet yetkililerimiz Powertrans’ın bu cezasını üstlenerek ve aynı zamanda da hakem heyetinin kararına itiraz etmeyerek ülkemizi, insanlarımızı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek zarara uğratıyor. Bu açıkça bizim ceza kanunumuza göre suçtur. HKP şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki tüm kanunsuzlukların peşinde olmaya devam edecektir. Cumhuriyet savcılarından toplumun üstün yararını koruyarak, halkımızın zarara uğratılmasına karşı etkin soruşturma yürütüp, bu suçlular hakkında dosyaların açılmasını talep ediyoruz. Savcıların cumhuriyetin savcılıklarını unutarak hareketsiz kalmaları halinde kendileri hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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