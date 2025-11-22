Türkiye’de usulsüzlük her yerde çığ büyümeye devam ediyor. Belediyelerde sıklıkla gördüğümüz uygulamalar bu sefer de üniversiteye sıçradı.

Binali Yıldırım’ın adını taşıyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’yle ilgili Sayıştay skandal bir tespit yaptı. Üniversite içinde yer alan çay ve yemek yeme alanlarının ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Sayıştay raporunda “Mahallinde yapılan denetimlerde Üniversite içerisinde faaliyet gösteren kantin, kafe ve restoranların bazılarında (çay, kafe, yiyecek ve içecek alanı) işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Üniversite yönetimi ise Sayıştay raporundaki tespiti kabul ederek “Kamu idaresi tarafından bulguda yer alan tespitlere katılınmış olup, söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ve bu çalışmalar sonucunda ruhsatların tamamlanmasının sağlanacağı ifade edilmiştir” ifadelerini kullanıldı.

İnşaat mühendisliği bölümünün olduğu bir üniversitede ruhsatsız yerlerin olması ise başka dikkat çekici bir durum. Üniversitenin inşaat mühendisliği bölümünde okutulan derslerden biri de imar uygulaması dersi.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE BAŞKA BİR DURUM

Bir başka çarpık uygulamada Batman Üniversitesinde yaşandı. Sayıştay raporuna göre Batman Üniversitesi’nde 17 personelin asıl kadrolarının dışında çalıştırıldığı, tespit edilen kadrolara da vekaleten başkalarının atandığı tespit edildi. Üniversite ise bu görevlendirmelerin kamu yararı gözetilerek yapıldığını öne sürdü. Raporda ilgili bölümde “Kamu idaresi cevabında özetle, görevlendirmelerin kamu yararı gözetilerek yapıldığı ve bu görevlendirmeler kapsamında vekalet ücreti ödenmediği belirtilse de öne sürülen gerekçeler mevzuata aykırılığı gidermemektedir.



