Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi

Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi
Kaynak: AA
Hocalı’da yürütülen altyapı çalışmaları sırasında tespit edilen toplu mezarda kalıntıları bulunan ve kimlikleri tespit edilen 7 kişinin naaşı Hocalı Şehitler Hıyabanı’nda defnedildi.
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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 1

Katliamın kurbanları için önce Berde şehrinde tören düzenlendi.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 2

Törenin ardından naaşlar konvoy eşliğinde Hocalı’ya götürülerek defnedildi.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 3

Definde kurbanların yakınları, devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 4

Geçen ay Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kazılar sonucunda toplu mezar tespit edilmişti.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 5

Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu belirlenmiş ve kalıntılarda işkence bulgularına rastlanmıştı.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 6

Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992’de saldırdığı Karabağ’daki Hocalı kasabasında savunmasız durumda 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 7

Hocalı’da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir alınmıştı, bunlardan 150’sinden haber alınamamış ve kayıtlara kayıp olarak geçmişti.

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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 8
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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 9
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Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi 10
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