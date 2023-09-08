Hodan yağının yararları nelerdir?

Egzama, Sedef ve Gül Hastalığı Tedavisine Yardımcıdır

Nemlendirici Etkisi Vardır

Cilt Sağlığını Korur

Cilde Dolgunluk Kazandırır

Akne ve Sivilce Sorunlarını Giderir

Hodan yağı, hodan bitkisinden elde ediliyor. Bazı bölelerde kaldırık, mıncırık, ispit ve otan isimleriyle anılıyor. Niasin, kolin, protein, lif, mineral, tiamin, riboflavin ile A ve C vitaminleri bakımından zengin.

İŞTE CİLT İÇİN 5 ÖZELLİĞİ

Yapılan araştırmalarda hodan yağının cildin elastikiyetini arttıran kolajen üretimini desteklediği gözlenmiştir.

Yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor

Akne ve sivilce sorunlarını gideriyor

Egzama, sedef ve gül hastalığına iyi geliyor



Ciltteki kırışıklıkları giderir. Hatta çok derin kırışıklıklar üzerinde bile etkili olduğu bilinmektedir.

Cildiniz elastikiyetini kaybetmeye başladıysa, yüzünüzdeki kırışıklıklardan rahatsızsanız gönül rahatlığıyla hodan yağı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hodan yağının bu etkisinden faydalanmak için gece yatmadan önce yağı cildinize masaj yaparak uygulamanız yeterli olacaktır. Sabah uyandığınızda ılık su ve cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yağı cildinizden arındırmalısınız.

Nemlendirici etkisi var…

Dahili olarak alındığında ruhsal ve zihinsel olarak dinginlik verir. Bu etkisinden faydalanmak için bitki çaylarına ilave edilerek tüketilebilir.

Hodan bitkisi yağı baş ağrısına karşı etkilidir.

Antienflamatuar özelliğe sahiptir. Vücuttaki enflamasyon ile mücadele eder.

İdrar söktürücüdür. Bu sayede idrara çıkmayı kolaylaştırır.

Ateş düşürücü etkisi vardır.

Bağırsak dostudur. Sindirim sistemini düzenler. Bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir. Kabızlık ve hazımsızlık sorunlarına karşı etkilidir.

Bağırsak kurduyla mücadele eder.

Kanı temizler.

Anne sütünü arttırdığı bilinmektedir.

Prostat tedavisinde yardımcıdır.

İçerisindeki gamma-linolenik asit sayesinde proteinlerin dengede kalmasını sağlayarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur.

Sinir sistemini rahatlatır. Bu özelliği sayesinde depresyonla mücadele eder. Panik atak tedavisinde yardımcıdır.

Yapılan araştırmalarda hodan yağının menopozun etkilerini azalttığı gözlenmiştir. Menopoz döneminde sıklıkla karşılaşılan gece terlemelerini azaltır.

Adet dönemi öncesi yaşanan şikayetleri en aza indirir.

Yumurtalık kistine karşı bitkisel bir ilaçtır.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Cilde masaj yaparak uygulandığında kas, eklem ve romatizma ağrılarını hafifletir.

Saç derisini nemlendirir ve besler. Saç dökülmesini engeller.

Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hodan yağı göğüs büyütür mü?

Hodan yağı özellikleri arasında hormonal etkiler de var.

İhtiva ettiği bileşenlerin östrojen hormonu salınımını artırdığı bilinmekte.

Yapılan araştırmalarda hodan yağının bu özelliği sayesinde göğüsleri büyüttüğü gözlenmiş.

Ayrıca emziren kadınlardaki süt akışını artırıyor.