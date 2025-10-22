Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde oynayacağı zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve milli oyuncumuz Atakan Karazor açıklamalarda bulundu.

"KADIKÖY CEHENNEM GİBİ OLACAK"

Fenerbahçe deplasmanınının ne kadar zorlu olacağını bildiğini ifade eden Atakan Korazor, "Kadıköy atmosferini biliyorum. Taraftarın tribünde yaratacağı atmosferle cehennem gibi olacaktır. Ancak biz elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Milli takımda olmaktan çok mutluyum. Orada da Fenerbahçe’de oynayan arkadaşlarım var. Sürekli konuşuyoruz. Ancak tüm konsatrasyonum yarınki maça odaklanacağım." dedi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİF İDDİALARINI YALANLADI

Sebastian Honess ise Fenerbahçe'nin Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra kendisiyle iletişime geçmediğini söyleyerek o dönem basında çıkan teklif iddiaları yalanladı.

"ETKİLİ HÜCUM YAPMAYI BİLİYORLAR"

Ardından Fenerbahçe ile ilgili konuşan Hoeness, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve topla etkili hücum yapmayı biliyorlar. Topa daha fazla sahip olup onlara engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkili bir maç ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Ayrıca yarın Kadıköy'de kendilerini bekleyen atmosfere ilişkin de açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok yoğun baskı uyguluyorlar ama biz buna dikkat almayıp oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar etkili olmayacak." ifadelerini kullandı.