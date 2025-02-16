Hoffenheim, Werder Bremen karşısında kritik bir galibiyet aldı

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Hoffenheim, Werder Bremen karşısında kritik bir galibiyet aldı

Bundesliga’nın 22. haftasında TSG 1899 Hoffenheim, deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, ligde kalma adına önemli bir galibiyet alırken, Werder Bremen Avrupa kupalarına katılma şansını biraz daha zora soktu.

Maçta perdeyi Bremen açtı. 7. dakikada Hoffenheim savunmacısı Stanley Nsobi’nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. Ancak Hoffenheim, 28. dakikada Anton Stach ile eşitliği yakaladı. 44. dakikada Tom Bischof’un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapatan konuk ekip, 63. dakikada Gift Orban’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu mağlubiyetle Werder Bremen 10. sırada kalırken, Avrupa kupalarına katılmak için en az beş puan farkı kapatmak zorunda. Hoffenheim ise 15. sıraya yükselerek küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı. 14. sıradaki St. Pauli ile aynı puana sahip olan Hoffenheim, kalan haftalarda kümede kalma mücadelesine devam edecek.

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