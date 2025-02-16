Hoffenheim, Werder Bremen karşısında kritik bir galibiyet aldı

Maçta perdeyi Bremen açtı. 7. dakikada Hoffenheim savunmacısı Stanley Nsobi’nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. Ancak Hoffenheim, 28. dakikada Anton Stach ile eşitliği yakaladı. 44. dakikada Tom Bischof’un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapatan konuk ekip, 63. dakikada Gift Orban’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu mağlubiyetle Werder Bremen 10. sırada kalırken, Avrupa kupalarına katılmak için en az beş puan farkı kapatmak zorunda. Hoffenheim ise 15. sıraya yükselerek küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı. 14. sıradaki St. Pauli ile aynı puana sahip olan Hoffenheim, kalan haftalarda kümede kalma mücadelesine devam edecek.