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Almanya'da Ozan Kabak ayın oyuncusu seçildi

Hoffenheim'in yeni transferi Ozan Kabak, Ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:10
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Hoffenheim'in başarılı futbolcusu Ozan Kabak ayın futbolcusu seçildi

Almanya'da Ozan Kabak ayın oyuncusu seçildi
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Bundesliga’da 4’üncü haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4’üncü sırada Borussia Dortmund’un önünde yer alan Hoffenheim’da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip.

Takım 4’üncü hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

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