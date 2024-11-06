Hogwarts Legacy 2 geliyor

2023 yılının en çok satan oyunu Hogwarts Legacy, dünya çapında 30 milyonun üzerinde satış yaparak büyük bir başarı elde etti. Warner Bros. Games, oyunun devamını yapmaya karar verdi ve yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

WB Games Başkanı David Haddad, Variety’ye verdiği röportajda Hogwarts Legacy 2 ile ilgili bazı ipuçları verdi. Yeni oyunun, yaklaşan Harry Potter dizisiyle bir şekilde bağlantılı olabileceğini belirtti. Ancak, bu bağlantının nasıl kurulacağı henüz netlik kazanmadı. İlk oyun, 1890'larda geçerken, dizi 1990'larda geçecek ve kitapları yeniden anlatacak.

Haddad, "Hayranlar bu dünyada daha fazla şey görmek istediklerini biliyoruz ve bu yüzden bunun üzerinde çok düşünüyoruz," dedi. Ayrıca, genç ve yaşlı hayranlar arasında büyük bir fark olmadığını, hepsinin derin bir Harry Potter tutkusu taşıdığını ekledi.

Hogwarts Legacy’nin başarısı, şirketin Harry Potter serisine yatırım yapmaya devam etme konusunda güvenini pekiştirdi. WB, ayrıca oyunun daha geniş bir versiyonunu, Hogwarts Legacy Definitive Edition’ı, ek hikaye içeriğiyle sunmaya hazırlanıyor.