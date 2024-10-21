HÖH Türkiye'deki soydaşlarından destek bekliyor

Bulgaristan 27 Ekim Pazar günü erken genel seçime gidiyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi HÖH, Türkiye'de yaşayan soydaşlarına seçimlerde oy kullanın çağrısında bulundu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de yaşayan soydaşları destek vermeye davet ederek, "Bulgaristan'da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan'daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım" dedi.

Bulgaristan'da 27 Ekim Pazar günü erken genel seçim yapılacak. Son 3 yılda 7'nci kez yapılacak erken seçimlerde, Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan soydaşların sandık başına giderek oy kullanıp, kendilerine destek vermesini istedi. HÖH, Trakya'da il ve ilçelere afişler asarak, soydaşları sandık başına davet etti. Afişlerde, "Birlik oldukça güçleniriz, birlikte oldukça var oluruz" sloganı yer aldı, oy kullanılacak okulların isimleri belirtildi.

'BU SEÇİM ÖNEMLİ'

HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterdiğini söyledi. Çetin, "Son 3 yılda 7'nci kez Bulgaristan Cumhuriyeti genel seçime gidiyor. Son seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak 47 milletvekili çıkardık. Sandığa gelip partimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimin önemli olduğunu hatırlatıyoruz. 27 Ekim'de yapılacak olan seçime hazırlığımızı tamamladık. Türkiye geneli 168, Trakya'da 32 sandık kurulacaktır. Ben seçimde oy kullanacak çifte vatandaşlarımızı 27 Ekim Pazar günü oy vermeye davet ediyorum" dedi.

'HER OY VARLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR'

Seçimlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istediğini ifade eden Güner Çetin, "Bu seçimlerin Bulgaristan'ın birliği, beraberliği ve istikrarı için oy pusulasında 13 numaraya oy vererek gücümüze güç katacaktır. Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizin eşit Bulgaristan vatandaşı olması için her oy oradaki varlığımızın teminatıdır. Avrupa'da eşit vatandaş haklarını korumak için ve en önemlisi Bulgaristan'da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan'daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım" diye konuştu.