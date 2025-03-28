Holding sahibine 30 yıl hapis cezası!

Brezilya'da bulunan Fortaleza Havalimanından kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel havacılık şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen aramada 24 bavula yerleştirilmiş şekilde bin 304 kg kokain maddesi yakalanmıştı.

Türk jetinin kaptan pilotu Veli Demir ve uçağı 160 bin Euro'ya kiralayan İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzales Valdes Brezilya'da tutuklanmıştı. Veli Demir daha sonra tahliye edilirken Valdes ise kanser hastalığı nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirmişti.

Brezilya’da 1,3 ton kokainin yakalandığı özel jetin sahibi ACM Holding patronu Şeyhmus Özkan tutuklu yargılandığı davada "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 30 yıl hapis ve 850 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

"30 YIL HAPİS VE 850 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI"

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberi şöyle:

“Brezilya’da 1,3 ton kokainin yakalandığı özel jetin sahibi ACM Holding patronu Şeyhmus Özkan (sağda), tutuklu yargılandığı davada "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 30 yıl hapis ve 850 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Başbakanlık tarafından TC-ATA adıyla hizmet veren ve sonrasında satılan özel jetin pilotuna da 30 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar beraat etti. Uçak şuan Brezilya makamlarının elinde ve bakımları yapılmadığı için Türkiye'ye getirilemiyor.”