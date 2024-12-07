‘Holding’in vaadi karşılık bulmadı

atv’nin yeni sezon işlerinden olan ‘Holding’, önceki akşam ilk kez izleyicisiyle buluştu. Dizi, aldığı reytingle şaşırttı. Yapım, tüm kategorilerde ilk 10’a bile giremedi.

Limon Yapım imzalı dizi, bir ailenin içindeki güç savaşlarını ekrana taşıyor. Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu’nun başrolünde olduğu dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Filiz Taçbaş, Öznur Serçeler, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Melisa Döngel, Mustafa Üstündağ, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi isimler bulunuyor.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, izleyiciye güçlü bir drama vaat etse de karşılık bulmadı. Bu gidişle 4. veya 5. bölümde final kararı alınırsa, şaşırmam.

‘Vefalı Galip’e İran’dan ödül

+++++++++++

Bir sinema tutkunu olarak dünyanın neresinde olursa olsun, Türk Sineması’yla ilgili gelen her güzel haber, gururumu okşuyor.

En son, yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran’ın Galip Haktanır’ın (Kör Galip) hayat hikâyesini konu alan filmi ‘Vefalı Galip’, 14. İran Spor Filmleri Festivali’nde ödülle döndü. Çeşitli festivallerde de gösterilen film, ‘En İyi Kısa Belgesel Araştırma Ödülü’nün sahibi oldu. Vefaspor’un efsane futbolcularından Galip Haktanır, ‘Vefalı Galip’ isimli belgesel film, kurgu aşamasındayken 101 yaşında (30 Eylül 2023) yaşamını yitirmişti. 1940’lı, 1950’li yılların meşhur bir futbolcusu olan Kör Galip; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımlarında futbol oynasa da liseyi bitirdiğinde Vefaspor’u seçerek kulübün efsanelerinden olmuştu.

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran’ı tebrik ediyorum. Nice ödüllere…

Bu Şehir Senden İbaret

+++++++

Özgün, yeni şarkısı ‘Bu Şehir Senden İbaret’i Avrupa Müzik ve EDZ Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Muhammed Ali Beşiktaş’a ait şarkının düzenlemesi Gürkan Kömürcü imzası taşıyor. Şarkıya Burak Sesli’nin yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal derinliği ve anlam yüklü sözleriyle dikkat çeken şarkının altyapısında klarnet, gitar ve yaylı çalgılar bir araya gelerek zengin bir atmosfer yaratıyor.

Özgün, kendine has tarzıyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.