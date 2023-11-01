HoLEP tedavisi nedir

Prostat büyümesinde HoLEP'le kesisiz tedavi mi mümkün mü? İşte ayrıntılı bilgiler...

KAYNAK: AA
HoLEP tedavisi nedir

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan iyi huylu prostat büyümesi tedavileri, Holmium Lazer Teknolojisi (HoLEP) ile kesisiz olarak gerçekleştiriliyor. İyi huylu prostat büyümesinde altın standart kabul edilen HoLEP yöntemi, Amerika, Almanya, İtalya ve İngiltere'de de hızlı ve konforlu bir tedavi yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılıyor.

Prostat hastalıkları, dünyada erkeklerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarının başında geliyor. İlerleyen yaşla görülme sıklığı artan prostat büyümesinde prostat, etrafını sardığı idrar yolunu tıkayarak idrar akımına engel oluyor. İdrar yapma zorluğu yanında kişide iş, sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyen psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nin teknoloji parkurunda yer alan HoLEP cihazı, iyi huylu prostat büyümesinde hastalara lazerle tedavi imkanı sağlıyor. 21'inci yüzyılın altın standart tedavi yöntemi olarak öne çıkan HoLEP sayesinde idrar kanalından girilerek büyümüş olan prostat iç dokusu kapsülünden ayrılıp çıkarılıyor ve kapsül tamamen temizleniyor.

HoLEP yöntemi ile klasik ameliyat tedavisinin neden olduğu riskler de en aza indirgeniyor. Kanama, klasik ameliyat yöntemine görece oldukça az görülüyor. Hastalar genellikle 24 saat içinde taburcu oluyor. Hastalar taburcu olduktan yaklaşık 2-3 gün sonra normal hayatlarına dönebiliyor. Ayrıca klasik yöntemlerle tedavi edilen hastalarda prostat dokusunun yeniden büyüyüp idrar yolunu tıkama riski devam ederken, HoLEP yöntemi ile tedavide geride prostat dokusu kalmadığı için hastalığın tekrarlama riski de tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

Cerrahi yöntemlere göre hasta konforunu önemli ölçüde artıran lazer teknolojili HoLEP yöntemi, her hasta grubu için ideal bir yöntem olarak görülüyor. Klasik kapalı prostat cerrahileri 80-100 gramdan büyük prostatlar için önerilmezken, HoLEP özellikle büyük prostatlarda çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca HoLEP için prostat büyüklüğü konusunda üst limit bulunmuyor.

HOLEP'LE CİNSEL FONKSİYONLAR KORUNUR MU

Prostat operasyonu geçiren hastalardaki en büyük endişelerden biri de işlem sonrası cinsel fonksiyon kaybı yaşanması. HoLEP yönteminde prostat dokusunu ayırmak için kullanılan lazer enerjisi bölgedeki sinirlere zarar vermediği için cinsel fonksiyon kaybı yaşanma riski de ortadan kalkıyor.

HANGİ HASTALARA ÖNERİLİYOR

Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde iyi huylu prostat büyümesi teşhisi konan hastalar öncelikle ilaçla tedavi edilmeye çalışılıyor. İlaç tedavisinden fayda görülmemesi durumunda cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Türkiye'de sayılı merkezde, KKTC'de ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan HoLEP'le hastalara hızlı ve konforlu tedavi imkanı sunuluyor.


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