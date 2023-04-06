Derbi maçta skandal görüntüler

Üsküp'te oynanan Vardar - Pelister hentbol derbisinde maçın 17. dakikasında Pelister tribünü salona girip, yaktığı meşaleleri atınca salonda büyük bir kaos yaşandı.

Vardar tribününün sahaya inmesiyle büyüyen olarlar sonunda Vardar derbiyi 31-24 kazandı.

Olaylar sonrasında İçişleri Bakanlığı 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada "26.03.2023 Mart 18 tarihinde polis ekipleri Vardar-E maçında asayiş ve huzuru bozmak suçundan XNUMX kişiyi gözaltına aldı. Pelister, Üsküp'teki Jane Sandanski salonunda. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Spor Müsabakalarında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre olayın aydınlatılması için Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş olup, ek tedbir ve çalışmalar yapılmaktadır" denildi.