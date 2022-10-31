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Hollanda’da tren seferleri azaltılacak

Hollanda Devlet Demir Yolları, şirkette devam eden personel sıkıntısı nedeniyle tren seferlerinin azaltılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:21
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Hollanda Devlet Demir Yolları duyurdu. Şirkette devam eden personel sıkıntısı nedeniyle tren seferlerinin azaltılacak

Hollanda’da tren seferleri azaltılacak
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Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Kasım'dan itibaren tren seferleri planlamasında yeniden değişiklikler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, devam eden personel sıkıntısı nedeniyle daha az tren seferi olacağı ifade edildi.

Personel sıkıntısının beklenenden fazla olması durumunda tren seferlerinin son anda iptal edilmesinin de söz konusu olabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların seyahatlerini kalkıştan kısa bir süre önce planlamaları tavsiye edildi.

Tren seferleri planlamasında daha önce yapılan değişiklikler nedeniyle trenlerin son zamanlarda normalden daha yoğun olduğuna işaret edilen açıklamada, yolcuların özellikle hafta sonları ve akşamları daha sık aktarmayla karşılaşacakları kaydedildi.

Açıklamada, tren seferlerini azaltma kararının şirketin tercihi olmadığı ancak başka bir seçeneğin bulunmadığı ifade edildi.

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