Hollanda ekibi, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez 3 puan aldı

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Hollanda takımı Feyenoord, deplasmanda Girona'yı 3-2 mağlup etti.

Bu galibiyetle Feyenoord devler Ligi'nde bu sezon ilk kez 3 puan aldı.

Maçta büyük talihsizlik yaşayarak 2 gol kendi kalesine atan ve 1 penaltı kaçıran Girona ise 2. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Girona ile Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Estadi Municipal de Montilivi'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3 golle kazandı.

Maçta Girona, gol perdesini 19. dakikada David Lopez'in golüyle açmıştı ancak 23. dakikada Herrera kendi kalesine attığı golle karşılaşmada skoru eşitledi.

33. dakikada ise Milambo, Feyenoord'u öne geçirirken 36. dakikada ise Feyenoord'da Ueda penaltıyı gole çeviremedi.

Girona'da Miovski, 67. dakikada penaltı kaçırarak takımını öne geçirme fırsatını da kaçırdı. Maçın 73. dakikasında sahneye çıkan Van de Beek skora 2-2'lik eşitliği getirdi.

79. dakikada ise Girona bir kez daha kendi ağlarını buldu. Krejci kendi kalesine attığı golle skoru Feyenoord lehine 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Feyenoord, İspanya'dan 3 puanla ayrıldı.

