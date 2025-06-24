Hollanda ekonomisi ilk çeyrekte umut verdi

Hollanda ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0,4'lük bir büyüme kaydetti. Bu oran, başlangıçta açıklanan %0,1'lik tahmini önemli ölçüde yukarı yönlü revize etti. Dördüncü çeyrekteki %0,5'lik büyümenin biraz altında kalsa da, bu performans net dış ticaretin güçlü katkısıyla gerçekleşti. İhracatlar %0,1 artarken, ithalatlar %0,1 azalarak ticaret dengesine olumlu yansıdı.

Hanehalkı tüketimi %0,4 ve kamu harcamaları %0,5 oranında artış göstererek büyümeye destek verdi. Ancak, sabit yatırımlar %2,3 oranında daralarak dördüncü çeyrekteki %2,6'lık artışın tersine döndü. Bu daralmada işletme ve hanehalkı yatırımlarındaki %2,6'lık düşüş ile kamu yatırımlarındaki %0,4'lük azalma etkili oldu.

Üretim tarafında ise enerji sektörü %0,2, su şirketleri %1,1 ve ticaret, ulaştırma ve konaklama sektörleri %1,1 oranında belirgin bir büyüme kaydetti. Yıllık bazda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %2,2 ile 2022'nin dördüncü çeyreğinden bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi ve başlangıçtaki %2'lik tahmini aştı. Amsterdam merkezli Ekonomik Politika Analizi Bürosu (CPB) gibi kuruluşlar da bu büyümenin temelinde güçlü iç talebin yattığını belirtiyor. Analistler, küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen Hollanda'nın dirençli bir performans sergilediğini vurguluyor.