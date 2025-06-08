Hollanda elemelere galibiyetle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Hollanda, Finlandiya'ya konuk oldu.
Portakallar grupta çıktığı ilk maçta Finlandiya'yı 2-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 6. dakikada Depay, 23. dakikada Dumfries attı.
Hollanda puanını 3 yaptı. Finlandiya ise 4 puanda kaldı.
Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Finlandiya-Hollanda: 0-2
Malta-Litvanya: 0-0
H Grubu:
Bosna Hersek-San Marino: 1-0
Avusturya-Romanya: 2-1
K Grubu:
Andorra-İngiltere: 0-1
Arnavutluk-Sırbistan: 0-0