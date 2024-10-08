Hollanda, girişimci vize programları sunan AB ülkeleri arasında liderliğe oynuyor

Küresel ticarette ve ekonomik büyümede teknoloji tabanlı girişimlerin rolü arttıkça, kalkınma odaklı hükümetler de girişimler için cazibe merkezi olma politikası benimsedi. Öyle ki Türkiye de bu kapsamda startup vizesi, girişimci vizesi, girişimcilik vizesi programı gibi isimler altında girişimcilere özel vize programları sunan ülkeler arasına Türkiye TechVisa programıyla katıldı. Öte yandan vize programları, vergi teşvikleri ve taşınma kolaylıkları sağlayan ülkelere dair kapsamlı bir bakış sunan Startup and Entrepreneur Visa International Index, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 16’sının aktif olarak girişim vize programı yürüttüğünü ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Unusual Companies BV Kurucusu A. Seçkin Canan, “Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin geçtiğimiz haftalarda sunduğu raporu da dikkate alırsak, Avrupa Birliği son dönemde rekabet ve inovasyon konularında bir öz eleştiri sürecinden geçiyor. İnovasyonda Çin ve ABD’ye yetişmeyi hedefleyen AB ülkeleri, yüksek teknoloji üreten, inovasyonu ticarileştiren girişimlere daha önce olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Hollanda, girişimci vizesi programlarıyla blok dışındaki ülkelerdeki girişimcileri ekosisteme kazandırmayı hedefleyen çabaların başarı getirdiğini kanıtlayan ülkeler arasında başı çekiyor” dedi.

AMSTERDAM, AVRUPA’NIN EN IYI GIRIŞIM ŞEHIRLERI ARASINDA

Hollanda’nın startup vizesi ile iş fikrini küresel pazara taşımak isteyen girişimciler için en ideal ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken A. Seçkin Canan, “Pitchbook verilerine göre Avrupa’nın en iyi girişim şehirleri arasına başkenti Amsterdam’la dahil olan Hollanda, girişimcilerin sıkça tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Dealroom'a göre Hollanda'nın girişim sermayesine erişme açısından dünya çapında ilk 20 ülkeden biri olduğu, 25'ten fazla unicorn'a ev sahipliği yaptığı ve bugüne dek Hollanda merkezli 5 binden fazla girişimin yatırım aldığı biliniyor. Hollanda’da şirket kuruluşunun kolaylığı, %30 vergi indirimi avantajı, yatırımcılara erişim, geniş girişimcilik ekosistemi ve startup vizesinin ayrıcalıkları birleştiğinde, Avrupa pazarındaki konumu ve iş ikliminin de etkisiyle Hollanda’nın hem ilk kez şirket kuracaklar hem de işini Avrupa’ya taşıyacak girişimciler için neden cazip bir pazar olduğu daha iyi anlaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA %30 VERGI AVANTAJIYLA GIRIŞIMCILIĞI TEŞVIK EDIYOR

Risk sermayesi yatırımlarının küresel ekonomik koşullar sebebiyle gerilediği 2023’te dahi 2,4 milyar dolarlık yatırımı aşan Hollanda’nın girişimciler için en ilgi çekici özelliklerinden birinin %30 vergi kuralı olduğuna dikkat çeken A. Seçkin Canan, “Hollanda, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen girişimcilerin bir yıl boyunca Hollanda’da oturum izniyle ikamet etmelerine olanak tanıyan startup vizesi gibi programlarla ve %30 vergi kuralı gibi düzenlemelerle, girişimciliği teşvik eden ortamı çok uzun süredir destekliyor. Hollanda İşletme Ajansı’na (RVO) göre 2015’te başlatılan startup vizesi programının 5 yıllık süreçte 500’den fazla girişimin kurulmasına vesile olduğu biliniyor. Hollanda, %30 vergi kuralıyla yüksek nitelikli göçmenlerin gelirlerinin %30’unu vergiden muaf tutuyor. Bu da Hollanda’yı uluslararası yetenekler ve uluslararası yeteneklerle çalışmak isteyen startup kurucuları tarafından tercih sebebi kılıyor.

Startup vizesi, bir yılın sonunda devam eden yatırımla önce 2 yıllık, ardından da kalıcı olarak yenilenen oturum ve çalışma izniyle, Hollanda vatandaşlığına uzanan yolu açıyor. Hollanda’da yerleşik bir şirket olan, Hollanda’da yetkili bir kolaylaştırıcı (facilitator) olarak konumlanan Unusual Companies BV olarak, Hollanda iş iklimine hakim ekibimizle hem ilk kez şirketini kuracak girişimcilere hem de işini yurt dışında büyütmek isteyen liderlere bu yolculukta eşlik ediyoruz” diye konuştu.

“HOLLANDA EKOSISTEMINDE GIRIŞIMLERE REHBERLIK EDIYORUZ”

Hizmetlerinin startup vizesi danışmanlığı, şirket faaliyetleri danışmanlığı, iş ağlarına erişim, vergisel ve yasal süreçlerde destek gibi dört başlıkta toplandığını belirten Unusual Companies BV Kurucusu A. Seçkin Canan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Girişimcilere Hollanda startup vizesi başvuru süreci boyunca rehberlik ederek başarılı bir başvuru için tüm gereksinimlerin karşılanmasını sağlarken, bu süreci tamamlayan girişimlerin Hollanda pazarında iş hedeflerine ulaşmalarına da katkıda bulunuyoruz. İş kurma, pazara giriş stratejileri ve Hollanda yasalarına uyum konusunda deneyimli ve yerel ekibiyle faaliyet gösteren Unusual Companies BV, büyümeyi hızlandırmak için girişimcilerin hızlandırma programlarına, iş ağlarına, risk sermayesine erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca Hollanda’nın girişimcilere sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmaları için girişimcilere %30 vergi avantajı başta olmak üzere, iş modeline ve faaliyet dikeyine göre diğer mali avantajlar hakkında da kılavuz olacak bilgiler veriyoruz. Unusual Companies BV çatısı altındaki Unusual Space, Hollanda’da şirket kuruluşu için gerekli olan Hollanda yasal adres ihtiyacının yanı sıra mentorluk ve eğitim destekleri de veren bir hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı olarak konumlanıyor.”