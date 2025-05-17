Hollanda Kraliçesi 54. yaş gününü kutladı

Hollanda Kraliçesi Máxima Zorreguieta, 17 Mayıs 2025’te 54. yaşını kutladı. Arjantin doğumlu Kraliçe, Hollanda Kraliyet Ailesi’ne renk ve neşe getirmesiyle tanınıyor. Doğal tavrı ve samimi gülüşüyle eşi Kral Willem-Alexander’ın kalbini kazanmasının ötesinde, halkın sevgilisi haline geldi.

Buenos Aires’te doğan Máxima, ekonomi eğitiminin ardından 1996-2000 yılları arasında New York’ta Deutsche Bank da dahil çeşitli finans kurumlarında çalıştı. Bu dönemde, ortak bir arkadaş aracılığıyla Hollanda Veliaht Prensi Willem-Alexander ile tanıştı. Ancak ilişkisi, babası Jorge Zorreguieta’nın Arjantin askeri yönetiminde yer alması nedeniyle eleştirildi. Bu nedenle Máxima, 2002’deki düğününde ailesi olmadan evlendi. O unutulmaz gün, Amsterdam’daki Nieuwe Kerk’te, düğün sırasında gözyaşlarını tutamaması ve balkon konuşmasındaki uzun öpücüğüyle tarihe geçti.

Máxima, sadece bir kraliçe değil, 2009’dan beri Birleşmiş Milletler Finansal Kapsayıcılık Özel Elçisi olarak dünya çapında finansal hizmetlere erişimi artırmak için çalışıyor. 2004’ten beri Hollanda Devlet Konseyi üyesi olan Máxima, hükümet ve parlamento için danışmanlık yapıyor, ancak oy kullanmıyor. Kraliçe, halkla olan sıcak teması ve samimiyetiyle tüm zorluklara rağmen popülerliğini koruyor.

Ailesiyle birlikte mutlu bir hayat süren Máxima, kızları Amalia, Alexia ve Ariane’nin yanı sıra, ülkesinde kalbinde saygı ve sevgiyle anılan bir figür olmaya devam ediyor.