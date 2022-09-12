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Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı

Hollanda'da her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullanılan "Altın Araba"nın ülkenin eski sömürgesi Surinam'dan getirilen altınlarla yapıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:43
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Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı

Hollanda Kraliyet arabasının altınlarının Surinam'dan geldiği ortaya çıktı
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Hollanda Sanat Eserlerini Korunması Enstitüsünün (NICAS) açıklamasında arabadaki altınların kaynağına ilişkin uzun süredir araştırılan sırrın çözüldüğü aktarıldı.

Buna göre Amsterdam halkı tarafından 1898’da Kraliçe Wilhelmina’ya hediye edilen "Altın Araba", eski sömürge Surinam'dan getirilen altınlarla yapıldı.

Amsterdam Müzesi tarafından Vrije Amsterdam Üniversitesi, NICAS ve Doğal Biyoçeşitlilik Merkezi'nin ortaklaşa yaptığı çalışmanın sonucuna göre her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullanılan aracın altınlarının Surinam'dan geldiği anlaşıldı.

Açıklamada, "Altın Araba"nın sergilendiği Amsterdam Müzesi küratörü Annemarie de Wildt'in "Arabada Hollanda Krallığı'nın her parçasından bir unsur bulunuyordu fakat ne altınların kökeni biliniyordu ne de Surinam'dan arabaya hangi parçanın eklendiği. Bu benim ve birçok kişi için bir soru işaretiydi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Arabanın yapıldığı dönemlerde Güney Afrika ve Surinam'dan Hollanda'ya çok miktarda altın geldiğini ifade eden De Wildt'in arabadaki altının kökenin tespit edilmesi için araştırma enstitülerine başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, çalışmayı yapan Vrije Amsterdam Üniversitesiden taşbilimci Profesör Gareth Davies'in "1876 Surinam'da altının keşfedilmesinden sonra buradaki çok miktarda altın Hollanda'ya getirildi” şeklindeki sözlerine yer verilirken altının Surinam Nehri yakınlarındaki Brokopondo bölgesinden geldiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Öte yandan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, eski sömürgeleri Surinam'a 2 günlük ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret 14 yıl aradan sonra Surinam'a başbakan düzeyinde ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

"Altın Araba"nın kullanılmasına karşı çıkılıyordu

Aktivistler, Hollanda'nın köle ticaretindeki rolü ve sömürgecilik tarihi nedeniyle arabanın kullanılmasına karşı çıkıyordu.

Amsterdam müzesindeki arabanın, Kral'ın açıklamasının ardından müzenin halka açık bir bölümünde sergileneceği aktarıldı.

Bir süre Kraliyet ailesinin törenlerinde kullanılmayacak "Altın Araba", en son 2015'teki törenlerde kullanıldıktan sonra kapsamlı bir bakıma alınmıştı.

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