Hollanda Polonya'ya Patriot sistemi kuracak

Rusya-Ukrayna Çatışması'nı sona erdirmek üzere diplomatik gayretler sürerken, bölge ülkeleri güvenlik hususunda yeni hamleler yapmayı sürdürüyor.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın brifinginde, Polonya hava sahasının emniyetini sağlamak maksadıyla Hollanda'nın aralık ayı başında Polonya'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi yerleştireceğini söyledi.

"Ukrayna'da gerçekleşmekte olanlar, devam eden mücadele, Polonya'nın Ukrayna'ya lojistik aktarımın emniyetini sağlamadaki fonksiyonu nedeniyle Hollanda bizim hava sahamızı koruyacak sistemlere destek vereceğini ilan etti" sözlerini kullanan Kosiniak-Kamysz, Patriot sistemlerine ek olarak 300'e yakın Hollandalı asker ile Anti-İHA sistemlerinin de Polonya'da konuşlandırılacağını aktardı.

Çekya Savunma Bakanlığı ise, Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması halinde istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirdi.