Hollanda son dakikada yıkıldı

Mücadeleye hızlı başlayan taraf İspanya oldu. Henüz 9. dakikada Pedri’nin asistinde Nico Williams, Hollanda defansının hatasını affetmeyerek takımını 1-0 öne geçirdi. Williams’ın akıllıca yaptığı vuruş, Brighton kalecisi Bart Verbruggen’i çaresiz bıraktı.

Bu golden sonra Hollanda oyunu dengelemeye çalıştı ve 28. dakikada aradığı golü buldu. Bournemouth forması giyen Justin Kluivert’ın pasında Liverpool’un yıldız oyuncusu Cody Gakpo, ceza sahası içinde etkili bir vuruş yaparak skoru 1-1’e getirdi.

REİJNDERS’TEN HIZLI GOL, HATO'YA KIRMIZI KART

İlk yarının 1-1 sona ermesinin ardından ikinci yarı adeta fırtına gibi başladı. Hollanda, devre arasından döner dönmez Tijjani Reijnders’in ayağından golü buldu. İkinci yarının başlamasından sadece 39 saniye sonra sağ kanattan gelişen atakta Jeremie Frimpong’un pasında topu önüne alan Reijnders, ceza sahası dışından sert bir şutla ağları sarstı.

Hollanda üstünlüğü ele geçirse de 81. dakikada genç savunmacı Jorrel Hato’nun gördüğü kırmızı kart tüm dengeleri değiştirdi. Kendi yarı alanında topu kaybeden Hato, rakibini durdurmak isterken faul yapınca hakem tarafından doğrudan oyundan ihraç edildi.

MİKEL MERİNO’DAN SON DAKİKA GOLÜ

İspanya, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artırdı. Maçın son dakikalarında arka arkaya ataklar geliştiren konuk ekip, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Nico Williams’ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Verbruggen kurtardı ancak dönen topu iyi takip eden Arsenal’in yıldız ismi Mikel Merino, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Bu golle mücadele 2-2 sona erdi ve İspanya, yarı final umutlarını rövanş maçına taşıdı.

RÖVANŞTA BÜYÜK HEYECAN BEKLENİYOR

Bu sonuçla birlikte İspanya, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Son olarak Mart 2024’te Kolombiya’ya karşı oynadığı hazırlık maçında mağlup olan İspanyollar, o tarihten bu yana hiç kaybetmedi.

Öte yandan Hollanda’da sakatlanan Pau Cubarsi’nin yerine Bournemouth’un genç defans oyuncusu Dean Huijsen sahaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, ilk kez İspanya A Milli Takımı forması giydi.

Serinin ikinci maçı pazar günü Valencia’da oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, Hırvatistan veya Fransa ile yarı finalde karşılaşacak.