Hollanda tekstil devi ITMF üyesi oldu

Hollanda merkezli RE&UP Recycling Technologies, geleneksel tekstil dönüşüm paradigmasını yeniden şekillendiriyor. Next-Gen Pamuk ve Next-Gen Polyester üretimiyle, virgül elyaflarıyla aynı performansı sunan döngüsel çözümler sunarak gezegenin en acil sorunlarına yanıt veriyor.

Şirket, bu yıl erken dönemde ITMF Start-up Ödülü 2024’ü kazanarak, ödülünü Samarkand, Özbekistan'da düzenlenen ITMF Yıllık Konferansı'nda aldı.

ITMF Genel Müdürü Christian Schindler, "RE&UP Recycling Technologies'i ITMF'nin yeni kurumsal üyesi olarak karşılamak, karşılıklı fayda sağlayan bir adımdır. ITMF üyeleri için, döngüsellik çabalarını ölçeklendirmek için kritik öneme sahip bir teknolojiyi geliştiren bir şirketin üyeliği oldukça değerlidir. RE&UP için ise ITMF üyeliği, ilgili verilere ve benzersiz uluslararası bir ağa erişim sağlar" dedi.

RE&UP Recycling Technologies Genel Müdürü Andreas Dorner, "ITMF üyesi olarak, tekstil endüstrisinin kısa ve uzun vadeli evrimini daha iyi değerlendirmemizi sağlayan önemli veriler sunan benzersiz bir kuruluşun parçası oluyoruz. ITMF üyeleri, dünya genelinde tekstil değer zincirinin tamamından geliyor ve bu da döngüsellik konusunda uluslararası bir profesyonel ağ oluşturmada önemli bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.