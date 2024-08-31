Hollanda, Ukrayna'ya 28 zırhlı araç gönderdi, F-16'ların kullanımı ile ilgili açıklama

Kaynak: AA
Hollanda, Ukrayna'ya 28 zırhlı araç gönderdi, F-16'ların kullanımı ile ilgili açıklama

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ülkesinin Ukrayna'ya Viking paletli 28 zırhlı muharebe aracı teslim ettiğini duyurdu.

Brekelmans, X hesabında yaptığı paylaşımda, bu araçların kullanımı için Ukraynalı askerlerin Hollanda Deniz Piyadeleri tarafından eğitildiğini belirtti.

Ukrayna'ya sağlanan destekle Rusya'nın uzak tutulmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan, Rus saldırganlığıyla mücadelede Ukrayna'nın yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Brekelmans, Hollanda'nın Ukrayna'ya sağladığı F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarına yönelik operasyonlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Savaş hukukuna göre, Ukrayna'nın askeri hedeflere karşı misilleme yapabileceğini belirten Brekelmans, sivil hedeflere saldırının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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