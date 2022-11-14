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Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığında rol aldıkları gerekçesiyle 9'u muvazzaf 10 askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 22:05
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Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı
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Kraliyet Polisinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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