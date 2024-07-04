Hollanda'da 2.80 Euro'ya (98 TL) satılan Türkiye menşeli Paşabahçe altılı çay bardağı seti Türkiye'deki Migros'ta 200 TL’ye satılıyor

Türkiye’de ekonomik kriz gün geçtikçe daha da büyüyor. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sebebiyle de A’dan Z’ye her ürüne arka arkaya zam geldi.

Enflasyon zirveye yaklaştı, döviz kurları fırladı, fiyatlar uçtu fatura vatandaşa kesildi…

Hollanda’da 2.79 Euroya yani 98 liraya satılan Türkiye menşeli Paşabahçe altılı çay bardağı setinin Türkiye’deki fiyatı yok artık dedirtti.

Türkiye menşeli olmasına rağmen Türkiye’deki bir markette satılan altılı 6 çay bardağının fiyatı 200 liraya satıldığı görüldü.

Fahiş vergiler, yüksek ÖTV, KDV derken hal olan yine vatandaşa oldu. Hollanda vatandaşı Türkiye menşeli ürünü Türkiye’den ucuza alır oldu. Daha ne denebilir ki?

Mevcut döviz kurları:

1 dolar: 32,55

1 euro: 35,24

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