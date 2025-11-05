Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde Amsterdam'da bazı bölgeleri yüksek riskli bölge ilan etti. Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena ve etrafındaki bölgelerde polisin önleyici arama ve müdahale yapabileceği duyuruldu.

HOLLANDA'DA GALATASARAY ALARMI!

Yapılan resmi açıklamada; Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena çevresinin "önleyici arama ve müdahale yetkisi" verilen bölgeler arasında olduğu belirtildi. Bu alanlarda yüzü kapatan kıyafetler ve maskeler yasaklanırken, havai fişek ve patlayıcı madde taşımak da tamamen yasaklandı.

Polis ekiplerinin, maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar kimlik kontrolü, arama ve gözaltı uygulaması yapabileceği bildirildi.

Daha önce Ajax ile Galatasaray arasında Amsterdam'da oynanan maç nedeniyle 15 kişi, havai fişek atmak veya bulundurmak eylemlerinden ötürü tutuklanmıştı.