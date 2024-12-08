Hollanda'da apartmanda patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Hollanda'da apartmanda patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'nın başkenti Lahey'de 3 katlı binada meydana gelen patlamada, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Lahey İtfaiye Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi.

APARTMANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Açıklamada, patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, yaptığı açıklamada, enkazdan 3 cesedin çıkarıldığını, biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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