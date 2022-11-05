5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hollanda'da çevreciler Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı protesto etti

Hollanda'da çevreciler Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı protesto etti

Hollanda'da çevreci gruplar, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki uçuş sayılarının azaltılması ve hava yoluyla daha az seyahat edilmesi için gösteri düzenledi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:28
Takip Et

Hollanda'da çevreciler Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı protesto etti

Hollanda'da çevreciler Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı protesto etti
+
Aa
-

Çevrecilerden Hollanda'da havalimanı protestosu. Çevreci grup 'Extinction Rebellion'un düzenlediği protestoya katılan göstericiler, Amsterdam Schiphol Havalimanı önünde bir araya gelerek yeni yapılması planlanan terminal bölgesine doğru yürüdü.

Hollanda Parlamentosu milletvekillerinin de katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda uçakların karbon ayak izi salınımının yüksekliğine işaret edildi. Konuşmacılar, Amsterdam Schiphol Havalimanı ve Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'ye 'daha az sefer düzenlemeleri ve çevreye daha duyarlı olmaları' çağrısında bulundu.

Göstericiler, 'Uçuşları azalt, tren kullan', 'Gezegenimizden nasıl geçersiniz?', 'İklim adaleti', 'Çevre katliamını durdurun' ve 'Siyasi iklimi değiştir' yazılı pankartlar taşıdı.

'Biz ne istiyoruz? İklim adaleti istiyoruz' şeklindeki sloganların yanı sıra kapitalizm karşıtı sloganlar da atıldı. Gösteri, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın gelen yolcu katından geçerek yeni yapılması planlanan terminal bölgesine doğru yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
2
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
3
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
6
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
7
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Şimdiye kadar çekilmiş en iyi THY reklamı
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Antalya'nın Tarihi Saat Kulesi kubbesine kavuştu
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿Hemşireler hakları için miting düzenledi
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
﻿İzmir'de bir deprem daha
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.