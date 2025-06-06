Hollanda’da erken seçim tarihi belli oldu

Hollanda İçişleri Bakanı Judith Uitermark, erken seçim tarihini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre Hollanda 29 Ekim'de sandık başına gidecek.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa ettiğini duyurdu.

Schoof, PVV'nin hükümetten çekilmesi sebebiyle yapılan acil kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Meclis'te yeterli desteğin olmadığı sonucuna vardık." ifadelerini kullanmıştı.