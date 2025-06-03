Hollanda'da hükümet düştü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da hükümet düştü!

Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, partisinin koalisyondan ayrıldığını açıkladı. Ayrılık sonucu hükümetin düştüğü bildirildi. Hollanda'nın sığınmacı politikaları koalisyonda gerilime neden olmuştu.

Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, partisinin büyük ortağı olduğu koalisyondan çekildiklerini duyurdu.

Temmuz 2024'te kurulan koalisyon PVV'nin liderinin kararıyla dağılırken, iplerin kopmasına Wilders'in istediği daha sıkı sığınmacı politikasındaki anlaşmazlık sebep olduğu bildirildi.

SIĞINMACI GÖÇÜNÜN TAMAMEN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

Hollanda'nın birinci partisinin lideri Wilders, geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün tamamen durdurulması, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi ve sığınma evlerinin kapatılması yönündeki önerilerine derhal destek verilmesini talep etmiş; aksi halde koalisyondan çekileceklerini duyurmuştu.

Koalisyonun dağılmasının Hollanda'yı erken bir genel seçime götürmesi beklenirken, euro bölgesinin beşinci büyük ekonomisindeki siyasi belirsizlik de aratacak.

SON SEÇİMLERDE BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Wilders Hollanda'daki son seçimleri kazanırken son anketler hükümete katılmasından bu yana desteğini kaybettiğini gösteriyor.

Anketler Wilders'in partisini şu anda parlamentoda ikinci büyük parti konumunda olan İşçi Partisi/Yeşiller kombinasyonu ile aşağı yukarı aynı seviyede gösteriyor.

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