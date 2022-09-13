Hollanda’da hükümet enerji faturalarını ödeyemeyenlerin borçlarını üstlenecek

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a dayandırdığı habere göre, kış gelmeden yürürlüğe girmesi beklenen yeni plan uyarınca, artan enerji maliyetleri nedeniyle mali sıkıntı tehdidiyle karşı karşıya kalan yaklaşık 1 milyon aileye yardım eli uzatılacak.

1 MİLYON AİLENİN ÖDEME SORUNU YAŞAYABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre, bu 1 milyon aileden 600 bini daha önce hiç ödeme sorunu yaşamadı.

Ancak artan enerji fiyatları, bu aileleri borçla karşı karşıya bırakıyor.

Hükümetin hazırladığı plan, bu yıl yeni bir enerji sözleşmesi yapmak zorunda olan ya da yüksek oranlı değişken sözleşme yapan kişileri kapsayacak.

Ödeme yapılmaması halinde, bir enerji şirketinin birkaç kez hatırlatma yaptığı abonelerin borçları devlet tarafından devralınacak.

Uzmanlara göre, bu süreçte sistemin suiistimal edilme olasılığı bulunuyor.

Hükümete göre ise hız, doğruluktan önemli.

Covid-19 salgını döneminde şirketlere verilen destek gibi; enerji faturalarında da önce borç devralınacak, sonra enerji borcunun gerçekten affedilip affedilmeyeceğine bakılacak.

Ödeme güçlüğü çeken kişilere yardım etmek için devlet tarafından özel bir fon oluşturulacak.

ENERJİ ŞİRKETLERİ DE KATKIDA BULUNACAK

Enerji şirketleri de bu fona katkıda bulunacak.

Hükümet böylece hem tüketiciyi korumak hem de ödenmeyen borçlar nedeniyle enerji şirketlerinin zor durumda kalmasını önlemek istiyor.

Hollanda hükumeti, enerji fiyatlarındaki yüksek artışın önüne geçmek ve halkın bundan en az şekilde etkilenmesini sağlayacak nihai planı da Cuma günü ele alacak.

Yüksek enerji fiyatları ile mücadele planı, haftaya Salı günü yeni yasama yılı açılışında kamuoyuna açıklanacak.