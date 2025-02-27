Hollanda iş dünyası güven endeksi son 22 ayın zirvesinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda iş dünyası güven endeksi son 22 ayın zirvesinde

Hollanda’da iş dünyası güven endeksi Şubat 2025’te -1,2 seviyesine yükselerek son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak ayında -1,6 olarak ölçülen endeks, 20 yıllık ortalaması olan -1,3’ün de üzerine çıktı.

Hollanda İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu iyileşme büyük ölçüde, tamamlanmış ürün stoklarına ilişkin daha az kötümser bir bakış açısından kaynaklandı. Ocak ayında -6,6 olan bu kalem Şubat’ta -4 seviyesine yükseldi. Öte yandan, önümüzdeki üç aya dair üretim beklentileri hafif bir gerileme göstererek 9,3’e (Ocak: 9,6) düştü. Sipariş defterlerine yönelik algı ise Ocak’taki -7,9 seviyesinden -9’a gerileyerek şirketlerin talep konusunda temkinli olduğunu ortaya koydu.

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Uzmanlar, iş dünyasında güvenin artmasının olumlu bir sinyal olduğunu, ancak siparişlerdeki zayıflamanın ilerleyen aylarda üretim üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor. Hollanda ekonomisi, özellikle Avrupa pazarındaki talep dalgalanmalarına duyarlı olduğundan, küresel ekonomik gelişmelerin iş dünyası güveni üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.

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