Hollanda iş dünyası güven endeksi son 22 ayın zirvesinde

Hollanda İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu iyileşme büyük ölçüde, tamamlanmış ürün stoklarına ilişkin daha az kötümser bir bakış açısından kaynaklandı. Ocak ayında -6,6 olan bu kalem Şubat’ta -4 seviyesine yükseldi. Öte yandan, önümüzdeki üç aya dair üretim beklentileri hafif bir gerileme göstererek 9,3’e (Ocak: 9,6) düştü. Sipariş defterlerine yönelik algı ise Ocak’taki -7,9 seviyesinden -9’a gerileyerek şirketlerin talep konusunda temkinli olduğunu ortaya koydu.

Hollanda’da enflasyon son yedi ayın en düşük seviyesini gördü

Uzmanlar, iş dünyasında güvenin artmasının olumlu bir sinyal olduğunu, ancak siparişlerdeki zayıflamanın ilerleyen aylarda üretim üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor. Hollanda ekonomisi, özellikle Avrupa pazarındaki talep dalgalanmalarına duyarlı olduğundan, küresel ekonomik gelişmelerin iş dünyası güveni üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.